Back to jail

Еще до того, как Тимошенко отправили в колонию, в сети появилось «письмо» генпрокурора к Президенту, в котором Виктор Пшонка якобы объяснял своему другу, что, как только экс-премьер окажется на зоне, ее «коронуют», то есть, она и там станет настоящим авторитетом. Пусть и уголовным.

Я сразу поверила, что так и будет. Зная Юлию Владимировну, ее «нервы из канатов» и поразительное умение очаровывать даже влиятельных недругов, не приходилось сомневаться, что она легко совладает с горсткой несчастных женщин. Сразу представилось, как она маленькая, но решительная, приезжает в колонию: входит, как королева на гильотину (джинсы ей, похудевшей, очень идут). Раздает «пряники», устраивает аудиенции, руками соратников дистанционно решает проблемы всех осужденных и их семей. Становится теневой администрацией колонии. Штаб ее юристов пишет апелляции, подает жалобы и прошения за осужденных. В тюрьму грузовиками завозят не только материальную помощь, но и тонны книг – Юля Владимировна образовывает временных соседок. Через неделю вся колония поименно знает всех депутатов Партии регионов, через две — схему оплаты за российский газ, через три – осужденные вместо завтрака скандируют: «Юле — Волю!». Качановская колония становится лучшей в стране, самой современной в бывшем СССР – опытом обустройства пенитенциарной системы с Тимошенко и начальством тюрьмы делятся норвежцы и финны. Банковую бросает в пот и жар: даже новые кондиционеры за шесть миллионов не спасают… Через год ЮВТ дают Нобелевскую премию мира, а к 2015 освобождают!

Казалось очевидным, что эта однозначно сильная женщина и тут обломает политических недругов, что и эту ситуацию она сумеет повернуть себе на пользу, что уж она-то точно сможет стать настоящим авторитетом даже в тюрьме — без сложностей обратит на свою сторону даже руководство колонии. Например, военный аналитик Института США и Канады, россиянин Игорь Сутягин, осужденный в РФ за государственную измену и признанный «узником совести» организацией Amnesty International, без серьезной матподдержки все 11 лет пользовался в колонии уважением и почтением сокамерников только за образованность и осведомленность в делах государственных.

Но так, увы, не случилось. Юлия Владимировна выбрала ложную стратегию — дистанциировалась от обычных заключенных, стала причиной нервных срывов у руководства колонии и больницы «Укрзалізниці», героем утомляющих и порой даже комичных новостей. А оставшиеся на свободе лидеры ОО по-настоящему заболели. Остальные однопартийцы, не сумев защитить ее от тюрьмы, поднять в её поддержку людей, имитируют деятельность исключительно обсасыванием подробностей условий ее содержания и болезни, раздражая и тех, кто на свободе, и тех, кто в неволе.

Подтверждение тому – недавний визит журналиста и кандидата–мажоритарщика от оппозиции в Одессе Константина Усова – в женскую колонию. По его словам, осужденные злятся на Тимошенко: «А чего она не работает, как мы? А чего она в этой больнице все время живет?»

Реакция закономерна. В отличии от Ходорковского, Сутягина и даже девочек из Пусси Райот (которых в понедельник этапировали в тюрьмы), ЮВТ для многих не стала политзаключенной, напротив - VIP-заключенной. А это вызывает и разочарование, и злость (а у кого-то – даже зависть), и негодование.

Мне лично очень не хочется, чтобы во второй или в третий раз к Украине можно было применить слова Нельсона Манделы: «В моей стране вы сперва отправляетесь в тюрьму, а потом становитесь президентом». Считая уродливым фарсом «суд» над Тимошенко и признавая несправедливость приговора для нее, я не являюсь ее сторонницей – мне претит ее чрезмерное стремление нравиться всем (чтобы изменить ситуацию в стране, надо идти на жесткие, непопулярные решения). Но, если бы меня спросили, как Тимошенко сейчас сохранить свое политическое будущее и подготовить себя к тем самым трудным и непопулярным мерам в роли, которую ей все еще может доверить народ, я бы сказала – вернуться в колонию. И перестать быть vip-заключенной, а стать обычным гражданином Украины.

…А это точно сложнее, чем быть лидером оппозиции и дважды премьер-министром.