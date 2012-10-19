Кличко без ПР и с PR

В течение всей нынешней избирательной кампании, особенно, в последние недели, активно муссируется тезис о том, что каждый сознательный человек, пришедший на выборы и проголосовавший за УДАР Виталия Кличко, в конечном счете, отдает свой драгоценный голос регионалам. Особенно много об этом говорят представители Объединенной Оппозиции. К слову, с этим утверждением, как показывает краткий обзор СМИ и социальных сетей, согласны даже многие журналисты. Хотя внятного объяснения, аргументов в пользу «регионаальности» Кличко дать никто не может. В ход идут, в качестве аргумента, спорные «да это проект Банковой» (хотя Банковая наличия у себя проекта «УДАР» не подтверждает), или «там места все куплены, все решают за Кличко». Иными словами, фактов как бы нет. Одни домыслы. Которые, если попытаться проанализировать их логически, не выдерживают никакой критики.

Аргумент первый – дефицит предложения. В действительности, что центральная власть может предложить чемпиону мира по боксу? Деньги у него есть. Должность министра физкультуры и спорта, о возрождении которой намедни сказал президент, вряд ли станет тем призом, за которым в процессе избирательной кампании (и еще ранее – в Киевсовете) боролся политик Виталий Кличко. Которому необходимы реальное влияние и власть, а не пафосный статус (Чемпион Мира по боксу – можете возразить, но – несколько более яркая и примечательная в международном масштабе фигура, чем министр украинского КМ в нынешним реалиях, - кроме, разве что, министров финансов, внутренних дел и обороны).

Аргумент второй – исторический. Все прекрасно помнят печальную кончину «Сильной Украины» Сергея Тигипко, который, в итоге, слил свои персональные 13% общегосударственного рейтинга и обменял самостоятельность с политическими перспективами на парочку должностей и несколько мест в списке. И все, нет уже персонального рейтинга у Тигипко, а о его «Сильной Украине», растворившейся в ПР, нет смысла вспоминать. Вряд ли Кличко захочет повторить этот печальный опыт. При том, Тигипко еще как-то понять можно было: президентские выборы прошли, до парламентских еще далеко, а должность, которую он получил, могла теоретически способствовать наращиванию того самого рейтинга. Кроме того, Тигипко на тот момент должен был думать и о защите интересов своего бизнеса в Украине – таких потребностей у Кличко практически нет.

Аргумент третий – перспективный. Кличко сравнительно молод, у него есть хороший персональный рейтинг и он еще не успел подмочить свою политическую репутацию. Поэтому, легко читается (даже не между строк) – главная его цель – не Верховная Рада. Она, скорее всего, послужит только площадкой для старта избирательной кампании 2015 года, которая (кампания) стартует уже 29 октября.

Полагаю, что все перечисленные выше аргументы прекрасно известны тем, кто всерьез озабочен распространением информации о похождениях на Банковой бравого кандидата Кличко. И цель такого рода деятельности, в принципе, на поверхности: ведь количество черного пиара против конкретного человека или политсилы в нашей стране прямо пропорциональна их популярности.

Тут настораживает, в который раз, другое. Известна ведь старая поговорка: на воре и шапка горит. И никто не отменял народную мудрость о том, что судят-де по себе. Так вот, раз больше всего о перспективах сотрудничества с властью УДАРа Кличко и их «технологичности» говорят из табора ОО – не значит ли это, что нынешняя «Объединенная» - и есть готовый на сотрудничество с Банковой технологический проект нынешней власти?

…Это – юмор, понятное дело. Хоть и вызывающий исключительно грустную улыбку. Право, хватит так интенсивно и качественно «мочить» друг друга, товарищи оппозиционеры. Особенно – в последнюю неделю перед выборами. А то ведь в каждой шутке …