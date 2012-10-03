СМИ: видео расстрела охранников в "Караване" оказалось смонтированным

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во время расстрела охранников в маленькой комнате можно заметить, что видео смонтировано, отметили специалисты.

"100% видео смонтировано. Мы видим это даже по свету. Прыгает баланс света", - пояснила режиссер видеомонтажа Мария Ковалевская.

Не меньшего внимания заслуживает и отсутствие крови после выстрелов.

Единственная же загадка, которую пока удалось разгадать ТСН - это пули. При выстрелах в упор они проходят навылет, чего опять же не было во время событий в "Караване".

Или самодельные патроны были, где недостаточный объем пороха для пробивной силы, или сам ствол был переделан, и он гасил силу пуль", - заявил в эксклюзивном комментарии ТСН бывший заместитель руководителя киевского УБОПа Сергей Лысенко.

Он также предположил, что раскрытие дела может значительно затянуться. Ведь главное препятствие у следствия на сегодня - это не только отсутствие имени и фамилии злоумышленника, но и случайный характер преступления.

"Соответственно, нельзя выстраивать какую-то взаимосвязь между жертвой и преступником, как это обычно делается. Такие преступления обычно раскрываются сложнее", - пояснил Лысенко.

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Напомним, 26 сентября в ТРЦ "Караван" в Киеве на улице Луговой мужчина убил из огнестрельного оружия трое сотрудников частной охранной фирмы, четвертый сотрудник находится в больнице. Он уже пришел в себя, но еще не заговорил.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. За информацию о злоумышленнике предлагают 100 тысяч грн.