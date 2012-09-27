Милиция уже знает, кто расстрелял охранников в «Караване» (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве в интервью журналистам сообщил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

«Есть человек, который подозревается в совершении этого преступления, и есть все основания считать, что именно этот человек это преступление совершил. Сейчас мы над этим работаем. Проводятся соответствующие мероприятия по задержанию этого человека», - сказал министр.

По его словам, из ТРЦ изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как все происходило.

В.Захарченко отметил, что, в частности, подозреваемый использовал, по заключению экспертов, атипичное оружие, похожее на пистолет Макарова. С места происшествия было изъято самодельное устройство для улавливания гильз, которое было установлено на пистолете и которое вылетело из него во время борьбы.

В свою очередь начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук уточнил, что подозреваемый - киевлянин, 1986 года рождения.

«У нас есть и его имя, и его фамилия. Сейчас принимаются меры по его розыску и задержанию», - сказал В.Полищук.

В.Захарченко отметил, что если бы на месте происшествия были работники милиции, то, в отличие от сотрудников частной охранной фирмы, они бы сначала обыскали подозреваемого на наличие у него каких-либо опасных вещей, а уже затем совершали соответствующие действия по выявлению похищенных предметов.

Также министр не исключил, что МВД создаст рабочую группу по разработке определенных изменений в законодательство, регулирующее деятельность частных охранных структур, чтобы в будущем минимизировать или сделать невозможным подобные случаи.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 сентября, в столичном ТРЦ «Караван», на ул. Луговая, 12 неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил. Предварительно установлено, что один из охранников увидел, как покупатель украл с витрины флешку, и попросил его пройти в комнату охраны и предъявить то, что у него в карманах. В тот момент в комнате находилось еще трое охранников.

Вместо того чтобы выполнить требование, мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по присутствующим в комнате, после чего скрылся.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех охранников в столичном ТРЦ «Караван». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

Видео Комсомольской правды в Украине