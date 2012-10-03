В Крыму авто сорвалось с обрыва: погиб иностранец (фото)
16:57, 03 октября 2012Разное
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В Керчи (АР Крым) сегодня утром в результате падения автомобиля с обрыва погиб гражданин Беларуси.
47-летний житель города Борисов (Республика Беларусь) - погиб на местеФото http://www.mns.gov.ua
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, ЧП произошло в районе лодочного кооператива на мысе Змеинка.
По предварительной версии, водитель автомобиля "Ниссан" не справился с управлением, машина вылетела с дороги, перевернулась и, пролетев вниз более 20 метров, ударилась о стену лодочного гаража.
"Ниссан" сорвался с обрыва. Фото http://www.mns.gov.ua
Водитель - 47-летний житель города Борисов (Республика Беларусь) - погиб на месте.
Пассажир-крымчанин самостоятельно выбрался из машины на дорогу и затем был доставлен в больницу с травмами головы и переломом голени.
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