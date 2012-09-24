Украинские спортсмены попали в ДТП в Латвии: есть пострадавшие

Об этом со ссылкой на латвийскую Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) сообщает РИА Новости.

Авария произошла на шоссе Рига - Даугавпилс. Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, который направлялся из Риги во Львов. В автобусе находились 27 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет, которые возвращались с соревнований из Эстонии в Украину.

Все пострадавшие доставлены в больницы.

По факту ДТП ведется расследование.