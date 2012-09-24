Украинские спортсмены попали в ДТП в Латвии: есть пострадавшие
08:15, 24 сентября 2012Разное
1727
Восемнадцать человек, большинство из которых граждане Украины, пострадали в ДТП в Латвии в ночь на понедельник.
Авария произошла на шоссе Рига - Даугавпилс
Об этом со ссылкой на латвийскую Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) сообщает РИА Новости.
Авария произошла на шоссе Рига - Даугавпилс. Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, который направлялся из Риги во Львов. В автобусе находились 27 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет, которые возвращались с соревнований из Эстонии в Украину.
Все пострадавшие доставлены в больницы.
По факту ДТП ведется расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter