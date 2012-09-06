Автомобиль столкнулся с коровой
22:43, 06 сентября 2012Разное
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В Краматорске Донецкой области на автодороге автомобиль столкнулся с коровой.
Как сообщает сайт «Новости Краматорска», в результате этого ДТП, которое произошло на текущей неделе, водитель машины получил легкие телесные повреждения, а корова погибла. Теперь хозяин коровы и автомобилист намерены в суде выяснять, кто был виновником этого дорожно-транспортного происшествия.
Всего месяц назад, 3 августа, в Краматорске (на ул. Бородино) произошло аналогичное ДТП. Тогда столкнулись мотоцикл и корова, в результате столкновения погиб водитель и серьезно пострадал пассажир мотоцикла.
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