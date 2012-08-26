Крупное ДТП под Харьковом: погибли трое и пострадали 8 человек
19:17, 26 августа 2012Разное
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Возле села Золочевское Валковского района Харьковской области произошло крупное ДТП, в котором пострадало 11 человек.
Люди возвращались со школьного базара
Трагедия произошла из-за лобового столкновения автомобилей «Митсубиси-Лансер» и «Рено-Трафик», которые мчались по мокрой трассе на высокой скорости, сообщает "Сегодня".
Как рассказали в облпрокуратуре, водитель «Митсубиси» и его пассажирка погибли на месте еще до приезда скорой. А девятерых человек из другого авто, которые возвращались в Валки с харьковского школьного базара, с травмами разной степени тяжести доставили в райбольницу. Во время операции один из пассажиров «Рено» скончался.
За нарушение правил дорожного движения прокуратура возбудила уголовное дело. Но кто виновен в страшной аварии, пока неизвестно.
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