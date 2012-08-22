В Донецке милиция задержала водителя, который сбил целую семью и скрылся

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского управления милиции, 21-летний водитель ВАЗ-2105, совершивший наезд на автомобиль, в котором находилась молодая семья, с места происшествия скрылся, бросив свою машину. Он прятался у своих знакомых, где и был задержан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В настоящее время Киевским районным судом Донецка рассматриваются два уголовных дела в отношении этого человека - по ст. 185 УК Украины (кража).