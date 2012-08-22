В Донецке милиция задержала водителя, который сбил целую семью и скрылся
09:35, 22 августа 2012Разное
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В Донецке сотрудники уголовного розыска задержали водителя, подозреваемого в совершении ДТП, вследствие которого погибла 28-летняя жительница Енакиево, а ее супруг и 2-летний ребенок получили тяжелые травмы и находятся в больнице.
Горе-водитель прятался у своих знакомых, где и был задержан
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского управления милиции, 21-летний водитель ВАЗ-2105, совершивший наезд на автомобиль, в котором находилась молодая семья, с места происшествия скрылся, бросив свою машину. Он прятался у своих знакомых, где и был задержан.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
В настоящее время Киевским районным судом Донецка рассматриваются два уголовных дела в отношении этого человека - по ст. 185 УК Украины (кража).
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