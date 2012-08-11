Милиция "пакует" лидера сопротивления водителей (фоторепортаж)
Сотрудники милиции задерживают председателя Всеукраинской общественной организации «Объединение Богдана Хмельницкого» Богдана Хмельницкого, в Киеве, в пятницу, 10 августа 2012 г.
Как сообщал УНИАН, в этот день «Объединение Богдана Хмельницкого» планировало провести акцию протеста водителей-перевозчиков пассажиров областных и пригородных маршрутов против результатов тендера, проведенного Киевской областной администрацией на право перевозок пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах.
По словам организаторов акции, в результате конкурса произошла значительная смена перевозчиков на пригородных и междугородных маршрутах в Киевской области на неизвестные ранее фирмы.
Акция должна была состояться в 9.30 утра возле областной администрации с участием более 1000 водителей, чтобы добиться отмены результатов незаконного тендера, но милиция остановила микроавтобусы на въезде в Киев, а председатель ВОО «Объединение Богдана Хмельницкого» был задержан.
Фото Евгения Малолетки / УНИАН