Милиция "пакует" лидера сопротивления водителей (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, в этот день «Объединение Богдана Хмельницкого» планировало провести акцию протеста водителей-перевозчиков пассажиров областных и пригородных маршрутов против результатов тендера, проведенного Киевской областной администрацией на право перевозок пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах.

По словам организаторов акции, в результате конкурса произошла значительная смена перевозчиков на пригородных и междугородных маршрутах в Киевской области на неизвестные ранее фирмы.

Акция должна была состояться в 9.30 утра возле областной администрации с участием более 1000 водителей, чтобы добиться отмены результатов незаконного тендера, но милиция остановила микроавтобусы на въезде в Киев, а председатель ВОО «Объединение Богдана Хмельницкого» был задержан.

Фото Евгения Малолетки / УНИАН