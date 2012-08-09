Матери дали приговор за избиение дочки ремнем

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе, установлено, что женщина, забрав девочку - нарушительницу дисциплины из школы, дома решила воспитать ее, избив ремнем.

На теле девочки были зафиксированы множественные массивные кровоподтеки по всей поверхности ягодиц и бедер, на левой кисти и правом запястье, три ссадины на передней поверхности шеи, кровоподтек на лице.

Нанесенные матерью телесные повреждения повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья, вследствие чего ребенок не мог ходить в школу.