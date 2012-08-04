3-летняя девочка утонула в надувном бассейне
02:01, 04 августа 2012Разное
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В Житомирской области по недосмотру взрослых в надувном бассейне утонул 3-летний ребенок.
Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, трагедия произошла 2 августа в селе Белый Берег Малинского района.
Бабушка оставила внучку без присмотра на некоторое время. Играясь во дворе, девочка залезла в надувной бассейн и утонула.
В настоящее время по этому факту правоохранители проводят проверку.
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