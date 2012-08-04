3-летняя девочка утонула в надувном бассейне

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, трагедия произошла 2 августа в селе Белый Берег Малинского района.

Бабушка оставила внучку без присмотра на некоторое время. Играясь во дворе, девочка залезла в надувной бассейн и утонула.

В настоящее время по этому факту правоохранители проводят проверку.