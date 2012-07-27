Срыв парламентских выборов: очевидное – невероятное?

Пожалуй, еще никогда в новейшей истории украинского парламентаризма избирательная кампания не начиналась с высокой угрозой непризнания ее результатов. К чему может привести такое развитие событий и кто от него выиграет.

Обращает на себя внимание любопытный факт: представители объединенной оппозиции продвигают в массы тезис об обязательной фальсификацией власти результатов всенародного волеизъявления. Со стороны кажется, будто противники режима Януковича, громко дразнящие его при любом удобном случае, стараются нарушить сложившуюся в стране традицию: по партийным спискам на выборах в Верховную Раду побеждает оппозиционная партия или блок. Так было с 1998 года, и хотя о степени оппозиционности разных политических сил можно спорить, факт остается фактом.

За годы независимости политическая элита так и не научилась внятно формировать национальные интересы страны. Общество, по большому счету, оказалось в клещах между не реагирующей на доводы здравого смысла властью и упивающейся собственной беспомощностью оппозицией. Украину паче чаяния подталкивают к проведению иностранными специалистами публичного мастер-класса по основам демократии, забывая о том, что такой сценарий не приведет к положительному для страны результату.

Стоит привести исторический пример: Османскую империю в конце девятнадцатого – начале двадцатого века называли «больным государством Европы», ее финансовые дела и наиболее прибыльные отрасли экономики находились под контролем европейских кредиторов. После ряда драматических событий империя развалилась, а процесс модернизации Турции позволил стране занять уникальное место в евразийской политике. Найдется ли в Украине собственный Кемаль Ататюрк? Вопрос выглядит равно риторическим и актуальным, поскольку расположение нашей страны на Европейском континенте заставляет обращать на нее внимание.

Напомню, что тренд на понижение авторитета Украины в Европе и мире стабильно использовался и используется Юлией Тимошенко в любое время, когда она находится в оппозиции. После президентских выборов 2010 года он обрел устойчивый вектор, а Юлия Владимировна стала единственным весомым политиком, не признавшим (безусловно, по личным причинам) их результатов. Вряд ли осуждение Тимошенко на семь лет тюремного заключения можно назвать адекватной реакцией власти на ее публичную обиду на Януковича. С другой стороны, показательно, что европейские партнеры «Батькивщины» с большим удовольствием играют против Украины. Остается загадкой, насколько согласована эта игра с Кремлем, но отрывочные сведения позволяют предположить, что без геополитического шулерства в треугольнике Украина – Россия – Европейский Союз не обходится.

Сценарий, согласно которому результаты парламентских выборов оперативно будут объявлены фальсифицированными, Украине обойдется дорого. Наша страна, порой вопреки собственному желанию, остается в центре внимания европейцев и России. Очевидно, что нарушение главной демократической процедуры (а в ЕС свято верят, что демократия – это процедура) приведет к жесткой реакции Старого Света, которую прямо, но не без удовольствия поддержат в Кремле. Превратить Виктора Януковича и его окружение в «Лукашенко номер два» - вполне технологически достижимая задача, но не стоит путать масштабы Украины и Беларуси. Наша страна слишком велика для оперативной «батькизации». В свете последних событий напрашивается реализация сценария по расчленению нашей страны, например, по Днепру. Желающие разработать и реализовать его, безусловно, имеются.

Хочу подчеркнуть, что тактика «До основанья – а затем» способна решить достаточно узкие сиюминутные задачи отдельных субъектов политического процесса, но вряд ли принесет изменение к лучшему (как и пресловутое «покращення») миллионам украинцев. Наша страна в качестве пешки на геополитической доске выглядит нелепо и несоразмерно своему потенциалу. Парламентские выборы могли бы стать попыткой провести содержательную дискуссию по основным вопросам, найти точки объединения позиций основных политических игроков, но с куда большей вероятностью окажутся лишь имитацией демократии их основными участниками. Украина продолжает играть в поддавки с окружающим миром, не осознавая тонкой грани между игрой и реальностью.