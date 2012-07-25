Установлена личность девушки, которую сбил скоростной «Хюндай»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам ривненский транспортный прокурор Алексей Королев.

По его словам, девушка во время приближения поезда перебегала железную дорогу и с кем-то разговаривала по мобильному телефону. Машинист ее видел, он подал звуковой сигнал, но на него девушка почему-то не отреагировала.

Как сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, следственно-оперативная группа выяснила, что девушка возвращалась к своей бабушке. По словам машиниста поезда, она шла навстречу движению поезда и за 70 метров перешла на путь, по которой двигался скоростной поезд. Было применено экстренное торможение, но столкновение с девушкой не удалось избежать из-за большой скорости поезда - почти 100 км/час

Следователи сейчас выясняют обстоятельства трагедии.

Это первый случай травмирования скоростным поездом «Hyundai» на Львовской железной дороге. Поэтому стражи порядка и железнодорожники предостерегают людей и просят быть осмотрительными на железной дороге.