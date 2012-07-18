Милиция проверяет заявление депутата Ляшко об избиении

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МВД.

По ее информации, О.Ляшко сегодня обратился с заявлением в дежурную часть Массандровского отдела Ялтинского городского управления милиции.

"Заявление зарегистрировано, по данному факту проводится проверка. О принятом по ее результатам решении будет сообщено дополнительно", - говорится в пресс-релизе.

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Как сообщал УНИАН, мэрия Ялты заявила, что находящийся на отдыхе в Крыму О.Ляшко сегодня, 18 июля, пришел на сессию горсовета, устроил скандал, потасовку, сломал микрофон на столе у городского головы и разбросал по залу документы.

Инцидент произошел при обсуждении вопроса «Об открытии классов вечерней школы в СШ № 10, в других школах города и поселков Большой Ялты и открытии на базе здания вечерней школы групп краткосрочного пребывания детей дошкольного возраста».

Как сообщила пресс-служба мэрии Ялты, перед началом заседания здание горсовета пикетировали 30 активистов «Гражданского комитета Большой Ялты», которые затем продолжили акцию возле сессионного зала, где к ним присоединился О.Ляшко, находящийся на отдыхе в южнобережном санатории «Нижняя Ореанда».

«Они требовали снять с рассмотрения вопрос о вечерней школе, усмотрев в нем якобы закрытие этого учебного заведения. Хотя в течение более чем месяца перспективы системы вечернего образования в Ялте тщательно прорабатывались и обсуждались и с педагогами, и с представителями общественных организаций, и с родителями учащихся, и предложенное городскими властями решение проблемы нашло положительный отклик у подавляющего числа ялтинцев», - заявили в горсовете.

В ходе обсуждения вопроса мэр Ялты Алексей Боярчук предоставил О.Ляшко слово.

«Ляшко с трибуны начал поливать грязью Ялту и оскорблять ялтинцев, после чего большинство депутатов горсовета покинуло сессионный зал. Нардеп попытался вырвать микрофон у мэра, «помогать» ему кинулись активисты «Гражданского комитета», и началась потасовка. Но основная баталия развернулась между Ляшко и депутатом горсовета от партии «Союз» и потенциальным кандидатом в народные депутаты Украины от партии «УДАР» Алексеем Яковенко, которая из словесной перепалки усилиями действующего украинского парламентария быстро перешла в рукоприкладство. Городской голова объявил перерыв в пленарном заседании», - говорится в пресс-релизе.

По сообщению мэрии, с возобновлением пленарного заседания О.Ляшко снова взобрался на трибуну.

«После непродолжительного и маловразумительного выступления бросился к столу городского головы, начал вырывать у него микрофон и беспорядочно барабанить по кнопкам системы голосования. Техническое вмешательство в систему голосования было налицо, и депутаты горсовета в соответствии со своим регламентом приняли решение голосовать в ручном режиме, что и было сделано. В итоге за предложение «Об открытии классов вечерней школы...» проголосовали 34 депутата из 38 присутствующих, то есть большинство. Недовольный таким результатом голосования О.Ляшко вырвал с «мясом» и разломал на куски микрофон со стола городского головы, а затем, схватив оттуда же пачку проектов решений сессии, начал разбрасывать их по залу. В пленарном заседании был вновь объявлен перерыв – до завтрашнего дня», - рассказали в горсовете.

В мэрии работают сотрудники правоохранительных органов, которые опрашивают свидетелей происшедшего, составляют протоколы и описывают сломанное народным депутатом имущество.