В песчаном карьере погибли две десятиклассницы

Возле с. Свердловское Кобелякского району Полтавской области в результате детских шалостей в песчаный карьер упали две девочки (1990 и 1991 г.р.), которых засыпало песком толщиной около 1 м.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, силами подразделения оперативно-спасательной службы Кобелякского района тела погибших детей были подняты на поверхность.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении МинЧС Украины в Полтавской области, 4 июня около 15.00 на пульт связи СДПЧ-28 г. Кобеляки поступило сообщение от дежурного Кобелякского РО УМВД Украины в Полтавской области о том, что вблизи с. Свердловское в карьере завалило песком двух девочек.

На место происшествия сразу был направлен дежурный караул СДПЧ-28 г. Кобеляки. На месте спасатели выяснили, что местные жители уже извлекли из-под завала тело одной из девочек. Личный состав караула откопал из-под песка вторую девочку, которой сразу была оказана первая медицинская помощь, но спасти ее жизнь не удалось, и она умерла от полученных травм.

Оба девочки были жительницами с. Свердловское, учились в 10-м классе общеобразовательной школы.

При опросе свидетелей следователи установили, что девочки вместе с четырьмя местными подростками 15-16 лет вышли на вершину карьера для обзора пейзажа. Внезапно место, где они стояли, обрушилось. Ребята успели отскочить, а девушки упали вниз с 8-метровой высоты и оказались на дне карьера под метровым слоем земли и песка. Также было установлено, что трагедия произошла около 14.00, но подростки никому об этом не сообщили и сами пытались откопать девушек. И только через час, когда их старания не принесли результатов, ребята обратились за помощью к взрослым, а те, в свою очередь, позвонили в райотдел милиции.