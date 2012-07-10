Янукович пересекает экватор

Этим летом Виктору Януковичу предстоит отметить не только собственное 62-летие, но и половину президентской каденции. Самое время подвести предварительные итоги пребывания на высшем государственном посту.

Янукович остается самым популярным политиком страны. Оппоненты постоянно напоминают ему, что во втором туре президентских выборов он не дотянул до заветной отметки в 50% избирателей, но на Банковой к подобным «мелочам» относятся с пренебрежением. Дескать, популярнее Виктора Федоровича на сегодня политика в Украине нет. Социологические опросы показывают, что это так, хотя популярность колеблется в районе 20%, что питает надежды будущих участников президентской кампании.

Отмена Конституционным Судом политической реформы осенью 2010 года позволила Януковичу сосредоточить в своих руках значительные полномочия. Их масштаб вызывает то ли зависть, то ли недоумение у европейских политиков. Кстати, в целом отношения с ЕС трудно назвать безоблачными: в Старом Свете довольно быстро продемонстрировали, что по-разному смотрят на демократические ценности с Януковичем. Хотя необходимость европейской интеграции звучит в официальных выступлениях главы Украинского государства с регулярностью заклинания, в этом вопросе отсутствует принцип обратной связи. Даже проведение Евро-2012 не сумело переломить негативную для Украины тенденцию нарастающего непонимания ее действий в цивилизованной Европе.

Серьезные проблемы есть и в отношениях Украины с Россией. Даже Харьковские соглашения, позволившие Черноморскому флоту РФ вольготно себя чувствовать в украинских портах, не решили проблему поиска взаимопонимания между Киевом и Москвой. В России не скрывают гегемонистских устремлений в отношении постсоветского пространства, а Виктор Янукович категорически отказывается менять президентские полномочия на почетный статус то ли губернатора, то ли вице-короля. Есть основания полагать, что в России за Януковича возьмутся буквально ближайшей осенью, когда парламентская кампания создаст для этого благоприятный момент.

Начало президентской каденции Виктора Федоровича было ознаменовано реформаторской риторикой. Однако уже к марту 2012-го большинство новаций свелось к «социальным инициативам президента», напоминающим заблаговременный предвыборный подкуп избирателей. У Януковича оказалась очень короткая скамейка запасных, что в сочетании с неспособностью бить своих, чтоб чужие боялись (вот такой гуманизм по-президентски), привело к полному разочарованию в возможности проведения в Украине преобразований. Партия регионов никаких попыток начать диалог на эту тему со своим почетным лидером не предпринимает. Дело не в оценках МВФ, Freedom House и других международных организаций, пристально наблюдающих за ситуацией в стране. Хуже другое: каждый второй украинский студент выказывает желание после получения высшего образования покинуть страну. Фактически это – приговор внутренней политике государства.

Темпы роста благосостояния Александра Викторовича Януковича позволяют его отцу куда меньше предшественников на президентском посту обращать внимание на отечественных олигархов с их потребностями и запросами. Хотя логика подготовки к Евро-2012 и значимых событий в топливно-энергетическом комплексе подсказывает, что Виктор Янукович своих не забывает: «шалости» подобного масштаба, не удостоенные президентского окрика, имеют очевидную индульгенцию. Да и «Межигорье», постепенно приобретающее международную известность, не способствует формированию образа «народного президента». Правда, глава государства к нему и не стремится.

Четвертый украинский президент не лишен парадоксальности мышления. Судите сами: Юлия Тимошенко, с которой он проводил интенсивные переговоры о переписывании Конституции на двоих, отбывает приговор за превышение власти при подписании газовых соглашений, а Виктор Ющенко, лишивший Януковича шанса стать президентом в 2004-м, сегодня находит со своим тезкой общий язык. Виктор Федорович подходит к принятию политических решений с инстинктивной точки зрения, что пока позволяет ему оставаться на плаву.

Необходимость трансформации политики Януковича очевидна. В противном случае ему будет очень непросто продлить «контракт с нацией» до 2020 года, на который им было намечено вхождение Украины в ведущую двадцатку мировых лидеров по уровню развития. Сегодня об этом не любят вспоминать. Остается загадкой, на кого будет опираться Виктор Федорович в своем стремлении остаться президентом, кто станет его креативным классом? С интеллектуалами он и не пытался находить общий язык, национальная буржуазия слишком тонким слоем размазана по карте страны, олигархи относятся к президенту по принципу вооруженного нейтралитета. Остается люмпен-пролетариат юго-востока страны – электорального заповедника главы государства. Но эта ставка может оказаться проигрышной.