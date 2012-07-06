Крещатик снова открыли для машин

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Как известно, в связи с работой официальной фан-зоны Евро-2012 Крещатик на отрезке от бульвара Тараса Шевченко до улицы Институтской на протяжении месяца был закрыт для движения транспорта.

Демонтаж фан-зоны начался сразу после завершения чемпионата. Основные конструкции уже разобраны и убраны с Крещатика. Полностью завершить демонтаж обещают уже через несколько дней.