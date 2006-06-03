Студенткам Оксфорда запретили завтракать в нижнем белье

Студенткам одного из колледжей Оксфордского университета запретили спускаться к завтраку в ночных рубашках и нижнем белье, пишет в субботу The Times.

Как пояснили в администрации Колледжа святой Хильды, единственного в Оксфорде учебного заведения, где учатся только девушки, ограничения введены по просьбе сотрудников столовой. Повара и официанты излишне смущаются при виде полуобнаженных девушек и не могут их обслуживать.

Некоторые студентки выразили неудовлетворение по поводу запрета. Как подчеркнула одна из слушательниц, преимущество отсутствия мужчин в поле зрения заключается еще и в том, что можно приходить на завтрак в чем угодно.

Однако в администрации газете рассказали, что девушки часто приходят в столовую не просто в прозрачном белье и ночных рубашках, а даже в полотенцах или простынях на голое тело. "Просто студенткам следует одеваться так, как они ходили бы за пределами территории колледжа", - объяснила декан Колледжа святой Хильды.

Лента.ру