К 90-летию Брусиловского прорыва

В Ровно прошли торжественные мероприятия по случаю 90-летия Брусиловского прорыва – знаменитой операции российской армии в годы Первой мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге-реквиеме на братской могиле, где захоронены останки 560 погибших воинов российской армии, что по улице Белой в Ровно, приняли участие Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, генеральный консул России во Львове Евгений ГУЗЕЕВ, представители посольств Беларуси, Казахстана, Германии в Украине, делегация из Австрии, глава Ровенской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК, городской голова Ровно Виктор ЧАЙКА, другие руководители местной власти.

Было отмечено, что в результате этой операции, проведенной под руководством генерала Алексея Брусилова против войск Австро-Венгрии, ситуация на фронте кардинально изменилась в интересах России. Однако потери с обеих сторон составили почти полтора миллиона убитыми. В настоящее время на территории Ровенской и Волынской областей обнаружены и упорядочены 32 братские могилы участников тех боев.

Гости Ровно вместе с руководителями местных властей также возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко, дали пресс-конференцию. Завтра торжественные мероприятия по этому случаю пройдут в соседней Волынской области.