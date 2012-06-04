В Берлине задержали порноактера, расчленившего своего любовника

В розыск Маньотту объявили после того, как в интернете появился ролик, где один мужчина насилует и зверски убивает другого. Кадры сопровождались музыкой из фильма "Американский психопат", откуда убийца и получил свое прозвище, пишет Лента.ру.

Помимо распространения шокирующих кадров, в штаб-квартиры консервативной и либеральной партий Канады пришли посылки с отрезанными частями тела, которые были идентифицированы как части тела Линь Юня - убитого любовника Маньотты. Следствие считает, что 24 мая 2012 года Маньотта убил 33-летнего китайского студента в своей квартире.

В Канаде молодого человека задержать не удалось - полиция выяснила, что после убийства тот уехал в Европу. Тогда Маньотту объявил в розыск Интерпол.