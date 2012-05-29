Автобус врезался в автовышку
03:09, 29 мая 2012Разное
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В Харькове в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля-автовышки погиб один человек, еще 10 были травмированы.
Как сообщили УНИАН в областном Управлении ГАИ, авария произошла около 12.00.
Пассажирский автобус «Эталон» врезался в стоявшую на обочине автовышку.
По предварительным данным, в результате ДТП погибла пассажирка автобуса, еще 10 человек, в том числе водитель маршрутки, с разными травмами госпитализированы. Водитель автовышки не пострадал.
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