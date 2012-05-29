Автобус врезался в автовышку

Как сообщили УНИАН в областном Управлении ГАИ, авария произошла около 12.00.

Пассажирский автобус «Эталон» врезался в стоявшую на обочине автовышку.

По предварительным данным, в результате ДТП погибла пассажирка автобуса, еще 10 человек, в том числе водитель маршрутки, с разными травмами госпитализированы. Водитель автовышки не пострадал.