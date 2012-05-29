В заповеднике спилили на древесину 200-летний дуб

Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Как рассказал начальник Киверцевского РО УМВД Украины в Волынской области Александр Басалик, машину с украденной древесиной заметили работники лесной охраны, которые осуществляли обход территории с целью недопущения краж в лесу. Злоумышленники, увидев лесоводов, пытались выбросить древесину, а когда это им не удалось, пытались скрыться. На помощь работники лесной охраны вызвали местных правоохранителей.

Следственно-оперативная группа задержала беглецов и доставила их в Киверцевский райотдел милиции. Задержанные оказались жителями Ровенской области. Они спилили 200-летний дуб и разрезали на три части, две из них успели загрузить в машину, чтобы вывезти с территории заповедника.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев. Продолжается проверка, устанавливается сумма нанесенных убытков.