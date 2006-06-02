"И снова здравствуйте!" - говорят нам “деловые партнеры” Газпром и РосУкрЭнерго. То есть цену опять поднимаем: сегодня $95 за тысячу кубов газа, а уже завтра - $130. “Ешьте!”

Вряд ли кто-то станет защищать фактически враждебный, но такой неизменный Газпром (куда же от него денешься) и явно коррупционную контору, созданную нечистыми путями на нечистых деньгах...

Все знают, какие они плохие. Только забыли, чья же подпись рядом стоит на соглашении о снабжении российским газом. А вспомнить нетрудно – того, кто как можно тише написал заявление об освобождении от должности руководителя Нефтегаза. И по-анлийски, нет, не по-английски... воровато оглядываясь, втихаря побежал в Верховную Раду (или, может, поехал закоулками на новом супермодном Мерседесе) получать депутатский мандат.

“Ф-ух”, - вздохнул с облегчением, расписался, и забыл! Забыл о газе, о проблемном Мерседесе (ох, замучила дочь-выпускница, со своими прихотями!), заморочки Туркменбаши и Миллера (как задолбали уже эти переговоры!).

Теперь он народный депутат, полноценный отец семейства и весьма зажиточный человек. Теперь и на свои деньги можно такой Мерс купит – чтобы только скорее деньги на швейцарский счет пришли – какой молодец, так удачно газовую цену сбил!

И в самом деле, расчет был неплохой: во время государственного скандала “сбить цену” – почти вдвое. Потом, “подрезая” свое, не забыть пройти в Верховную раду. А затем тихонько, тихонько... А последующие нефтегазовые проблемы, все дефициты и кризисы сбросят на заместителей. Проверено. Те – на Ивченко будут спихивать. Но у него теперь неприкосновенность....

Бакай "отдыхает"

Орест, журналист