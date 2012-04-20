Против 19-летней дочери харьковского депутата возбудили уголовное дело

23:12, 20 апреля 2012
Разное
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В отношении дочери депутата Харьковского районного совета, которая сбила прохожего, сегодня возбуждено уголовное дело.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, следственным управлением ГУ МВД Украины в Харьковской области завершена доследственная проверка по факту ДТП, произошедшего 13 апреля в районе перекрестка улиц Культуры и Ленина в Харькове при участии 19-летней дочери депутата Харьковского районного совета и пешехода, попавшего в больницу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, что нанесло потерпевшему тяжелые телесные увечья).

Дочь депутата допросили в качестве подозреваемой и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права руководить транспортными средствами на срок до 3 лет.

Расследование по делу продолжается. Назначены и проводятся необходимые экспертные исследования, выполняются другие необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование, отмечается в сообщении. Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.

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Как сообщал УНИАН, местные СМИ сообщили накануне, что за рулем автомобиля «Skoda» находилась 19-летняя дочь депутата райсовета. Девушка якобы сбила 31-летнюю женщину на пешеходном переходе и исчезла с места аварии. В то же время по информации ГАИ, водитель припарковалась неподалеку от места ДТП и ожидала прибытия сотрудников Госавтоинспекции.

По факту ДТП 19 апреля следственным управлением ГУ МВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, что повлекло нанесение потерпевшему тяжелых телесных увечий).

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