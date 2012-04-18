В Киеве отпразднуют День Днепра

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Соответствующее распоряжение подписал глава КГГА Александр Попов.

В рамках праздника в 10.00 на Днепре (причалы Речного вокзала) начнется парусная регата среди яхт-клубов Украины.

В 11.00 в водно-информационном центре состоится круглый стол на тему «Здоровье Днепра».

В 12.00 на ул. Петра Сагайдачного стартует Карнавальное шествие, а в 16.00 на Контрактовой площади состоится рыцарский турнир, выставка детских творческих работ и конкурс красоты «Днепровская русалка».

Завершится праздник благотворительным концертом лучших коллективов Украины, России и Беларуси.

В соответствии с распоряжением КГГА, в связи с проведением праздника 7 июля с 11.00 до 22.00 на Контрактовой площади и на ул. Петра Сагайдачного будет перекрыто движение транспорта. Коммунальные службы внесут изменения в работу пассажирского транспорта общего пользования и увеличат количество подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.