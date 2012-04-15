В Израиле задержан не депутат, а чей-то высокопоставленный сынок

Об этом ZN.UA на условиях анонимности сообщил источник в израильской полиции.

По словам источника, во время задержания мужчина действительно представился депутатом парламента. На каком основании задержанный пользуется дипломатическим паспортом израильской стороне не ясно.

Полицию в гостиницу вызвали после того, как из номера, где проживал мужчина с семьей, начали доноситься шум и крики, в том числе о помощи. Сотрудники органов правопорядка не знали кого арестовывают. Как рассказали свидетели, совершенно пьяный человек кричал, что он глава важной парламентской комиссии.

О случившемся стало известно в МИД Украины. Представители украинского дипломатического ведомства созвонились со своими израильскими коллегами и попросили оказать содействие в освобождении гражданина Украины, обладающего дипломатической неприкосновенностью. Он был перевезен на территорию посольства Украины.

Израильские власти запретили ему покидать территорию посольства, что можно сравнить с фактическим домашним арестом, широко практикующимся израильской судебной системой. С территории посольства он будет доставлен прямо к трапу самолета и депортирован. По всей вероятности, это произойдет еще сегодня. В случае, если его супруга подаст заявление в полицию, история может затянуться.

Имя задержанного израильские власти пока не обнародуют по просьбе украинской стороны.