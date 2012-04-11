В Швейцарии пешеходные «зебры» украсили кристаллами Swarovski

Согласно статистике, приведенной в 2011 году, из 100 швейцарских пешеходных переходов, лишь 45 соответствуют принятым рамкам.

В декабре в ДТП на пешеходных переходах пострадали 35 человек: 5 случаев с летальным исходом, 23 человека ранены, 5 получили тяжелые увечья.

В связи с этим приняли решение инкрустировать знаки пешеходных переходов кристаллами Swarovski, которые, переливаясь при свете фар, сделают их более заметными.

Первый образец появился в Берне.

Стоимость такого дорожного украшения составляет 9,8 евро за килограмм, что равно 5% от стоимости организации пешеходного перехода.

В общей сложности на сегодняшний день на такого рода переоборудование дорог администрацией города выделено 415 тыс евро, сообщает Le Matin.