В Одессе отметили 68-ю годовщину освобождения от фашистов (фото)

10 апреля в Одессе прошли торжества по случаю 68-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских оккупантов.

Торжественные возложения цветов состоялись на Аллее Славы у памятника Неизвестному Матросу и на площади 10-го Апреля. Традиционно по центральным улицам Одессы прошел парад курсантов Морской Академии.



Фото Александра Вельможко / УНИАН





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