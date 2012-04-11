В Одессе отметили 68-ю годовщину освобождения от фашистов (фото)
00:23, 11 апреля 2012Разное
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10 апреля в Одессе прошли торжества по случаю 68-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских оккупантов.
Торжественные возложения цветов состоялись на Аллее Славы у памятника Неизвестному Матросу и на площади 10-го Апреля. Традиционно по центральным улицам Одессы прошел парад курсантов Морской Академии.
68-я годовщина освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Фото УНИАН
Слева направо: мэр Одессы Алексей Костусев, председатель областного совета Николай Пундик, глава областной госадминистрации Эдуард Матвийчук, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
Фото Александра Вельможко / УНИАН
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