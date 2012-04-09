Дело водителя, сбившего 12 человек, дошло до суда

Как передает корреспондент УНИАН, судья Андрей Либстер отклонил ходатайство представителя четырех пострадавших в ДТП Анатолия Шамрина об отправке уголовного дела на дорасследование и назначил первое судебное заседание по рассмотрению дела на 17 апреля.

При этом остальные представители пострадавших ходатайство А.Шамрина не поддержали.

А.Шамрин в своем ходатайстве аргументировал необходимость повторного расследования тем, что в процессе расследования потерпевшими признаны не все участники ДТП, получившие телесные повреждения (официально их 11 человек).

Также он считает, что к ответственности должны быть привлечены чиновники Луганского городского совета, которые разрабатывали проект установки городской Новогодней елки на Театральной площади без учета правил безопасности. Однако суд посчитал, что оснований для отправки дела на дорасследование нет.

Адвокат обвиняемого Юрий Седых заявил в суде, что его подзащитный признает свою вину и на содержание в луганском СИЗО не жалуется.

Мать погибшей в результате ДТП девушки Ирина Зуйкова, отметила, что не согласна с тем, что не всех пострадавших официально признали таковыми.

«Если они все вместе на площади стояли и он в них въехал, то как одни могут быть потерпевшими, а другие нет? Да и не ДТП это было. Дети же не выбежали на проезжую часть, они находились в общественном месте», - сказала И.Зуйкова.

Как сообщал УНИАН, 13 января вечером на Театральной площади Луганска, где была установлена городская Новогодняя елка, автомобиль Nissan Tiida врезался в группу людей.

В результате 11 человек 1993-1997 г.р. были госпитализированы. Погибла 17-летняя студентка.

В отношении водителя 1982 г.р. Следственное управление ГУМВД Украины в Луганской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Водитель был задержан.

16 января Ленинский райсуд Луганска вынес решение о его аресте.