Украинец занял третье место в гонке Ferrari Challenge Europe

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили члены и учредители команды.

Как отметил почетный президент Ferrari Team Ukraine Виктор Янукович, участие в подобных соревнованиях очень важно для имиджа страны.

«Украина становится узнаваемой в технических видах спорта», - сказал он.

В свою очередь, другой учредитель команды, член президиума Автомобильной федерации Украины, пилот Ferrari Team Ukraine, мастер спорта Руслан Цыплаков отметил, что команда ставит себе целью поднять автомобильный спорт в Украине на новый уровень.

Р.Цыплаков подчеркнул, что проект Ferrari Team Ukraine «очень национализированный».

По его словам, автомобиль, на котором соревнуются участники команды, окрашен в цвета Государственного флага Украины, таких же цветов форма пилотов.

Первый этап нынешней серии гонок Ferrari Challenge Europe состоялся 30 марта – 1 апреля в городе Монца (Италия). Впервые в этих соревнованиях приняла участие украинская команда Ferrari Team Ukraine.