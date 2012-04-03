Украинец занял третье место в гонке Ferrari Challenge Europe
Пилот украинской команды Ferrari Team Ukraine Андрей Круглик занял третье место в гонке Ferrari Challenge Europe в классе Trofeo Pirelli.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили члены и учредители команды.
Как отметил почетный президент Ferrari Team Ukraine Виктор Янукович, участие в подобных соревнованиях очень важно для имиджа страны.
«Украина становится узнаваемой в технических видах спорта», - сказал он.
В свою очередь, другой учредитель команды, член президиума Автомобильной федерации Украины, пилот Ferrari Team Ukraine, мастер спорта Руслан Цыплаков отметил, что команда ставит себе целью поднять автомобильный спорт в Украине на новый уровень.
Р.Цыплаков подчеркнул, что проект Ferrari Team Ukraine «очень национализированный».
По его словам, автомобиль, на котором соревнуются участники команды, окрашен в цвета Государственного флага Украины, таких же цветов форма пилотов.
Первый этап нынешней серии гонок Ferrari Challenge Europe состоялся 30 марта – 1 апреля в городе Монца (Италия). Впервые в этих соревнованиях приняла участие украинская команда Ferrari Team Ukraine.