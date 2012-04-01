Юморина-2012 началась открытием памятника Высоцкому (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, участие в торжественной церемонии приняли глава Одесской облгосадминистрации Эдуард Матвийчук, мэр города Алексей Костусев, народный депутат Сергей Гриневецкий, автор «Золотого сердца» скульптор Олег Черноиванов, представители СМИ и творческой интеллигенции Одессы.

После ее завершения Э.Матвийчук, вопреки дождливой погоде, решил присоединиться к людям, решившим принять участие в мероприятиях Юморины-2012: в Городском саду открылась выставка советского плаката, на открытых арт-площадках Дерибасовской людей развлекают артисты эстрады.

В арт-кафе и на открытых площадках города сегодня выступают белорусская панк-рок-группа «Ляпис Трубецкой», российский рэпер Noize MC и одесские группы Flëur, «Безпека», «Дюк Тайм» и другие музыкальные коллективы.

Главным событием праздника, как всегда, станет карнавальное шествие по Дерибасовской, посвященное Евро-2012. Параллельно организованы Чемпионат анекдотов на Греческой площади и Фестиваль борща – на Соборной площади.

В этом году примут участие в Юморине также гости из Японии - около тысячи пассажиров теплохода «Pease boat», прибывшие накануне в Одессу. Судно арендовала общественная организация «Корабль мира», которая провозгласила своей миссией содействие установлению связей между цивилизациями ради достижения всеобщего мира, защиты прав человека и охраны окружающей среды.

Японские гости исполнят традиционный танец рыбаков с острова Хоккайдо на концертной площадке на углу улиц Ланжероновской и Пушкинской, позже здесь состоится гала-концерт второго международного фестиваля клоунов «Комедиада».

В программе Юморины-2012 также «Ди-джей-парад» на Приморском бульваре, гала-концерт звезд эстрады и фейерверк в 22.00 на концертной площадке на углу улиц Ланжероновской и Пушкинской.

Фото Александра Вельможко / УНИАН