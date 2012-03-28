Жигули упали с моста в пруд: четыре человека погибли

Вчера около 19.50 в Винницкой области вблизи села Гармаки по неизвестным причинам автомобиль ВАЗ-2101 перевернулся на крышу и с моста упал в пруд.

В результате ДТП погибли 4 человека (1987, 1988 и 1984 г.р.), сообщает пресс-служба МЧС. В автомобиле также находился пассажир, 1988 г.р, который остался жив и от госпитализации отказался.