12 человек угнали 26 автомобилей

Прокуратура Киева 21 марта направила на рассмотрение суда с обвинительным заключением уголовное дело об обвинении девяти участников преступной организации и трех участников организованной группы в похищении автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, по результатам следствия установлено, что в период с 19 мая 2010 года по 21 января 2011 года на территории столицы действовали 12 граждан, которые незаконно завладели 26 транспортными средствами.

Благодаря проведенным первоочередным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям 7 автомобилей возвращены владельцам.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.