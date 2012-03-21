Уничтожение предпринимательства: как это происходит

... 587 год до нашей эры. Древняя Иудея. Общество разделено на два сектора: жирующий царский и общественно-племенной. В последнем стремительно растет количество рабов, работающих за еду. Между секторами огромная пропасть. Даже разговаривают на разных хотя и похожих языках. Народ - на иврите, а элита на имперско-арамейском.

... 2012 после РХ. Центр Европы. Украина. То же. Четкое разделение на царя с прислугой и униженную, бесправную «биомассу». Эти два полюса разведены во времени и пространстве. Случайные контакты, для бесправных, всегда заканчиваются фатально - смерть, увечья, тюрьма или унижения. Сопротивления нет.

Но есть и различие. От прежних времен остался слой людей, независимых финансово и духовно. Свободные, уверенные в себе и завтрашнем дне граждане, которые привыкли рассчитывать на свои силы и разум, очень опасны для нашей власти. Поэтому сейчас они планомерно уничтожаются и финансово, и духовно.

Как это делается, можно рассмотреть на примере предпринимателей.

В прошлом году приняли новый Налоговый кодекс, в котором обозначена главная (с точки зрения власти) задача предпринимателей, их назначение и вообще смысл бытия - уплата налогов.

ОФИЦИАЛЬНО. Каждый зарегистрированный предприниматель должен заплатить обязательный летний Единый социальный взнос, ЕСВ. Можно ежемесячно. Размер взноса зависит от минимальной зарплаты - 1073 грн. Соответственно, ЕСВ на 2012 год будет около 4380. Работаешь или нет - твои проблемы, но засветился, то плати! Плюс еще единый налог в зависимости от группы.

НЕОФИЦИАЛЬНО. Свидетельство НДС вам тупо не дадут! И не только упрощенцу, но и тем, что на общей системе. Отсутствие свидетельства означает дополнительный косвенный налог в 40 тыс. грн. при обороте 300 тыс. Юридические лица с такими не работают. Взятки и подношения тоже никто не отменял.

КРЕДИТЫ. 32-40% годовых плюс залог, или еще 10% от тела кредита за вход в систему. Излишне повторять, что это смерть бизнеса.

РЕЙДЕРСТВО. Существуют высокотехнологичные проекты, которые благодаря суперрентабельности позволяют получать достойный доход даже в таких условиях. Но уже третий год успешный бизнес мониторится криминалом при власти, и к вам непременно придут братки с требованием доли или всего бизнеса. Доля будет такая, что вы откажетесь и потеряете бизнес навсегда. Кстати, они ничего не получат, потому что в малом и среднем бизнесе все держится на личности и интеллектуальной собственности. Вас просто разорят. В результате бизнес - без шансов на выживание.

Такие же тенденции происходят и в других сферах. Снимают надбавки, льготы, уменьшают выплаты, зарплаты и пенсии. С другой стороны, поднимают тарифы и платежи за все. Параллельно царский сектор бьет мировые рекорды по темпам личного обогащения.

Кто там говорит, что у власти нет программы? Может, на бумаге нет, а на практике есть! Это «Построение двухполюсного общества по древнеиудейскому образцу». Снизу рабы с 1000 грн. в месяц, сверху царский сектор.

С Иудеей быстро разобрался Вавилонский царь Навуходоносор. Посмотрел на беззаконие, завоевал страну и погнал элиту в плен. Давно уже не существует Иудеи, но евреи не забывают те события, сделали выводы и продолжают оплакивать вавилонский плен как одну из самых больших трагедий.

С Украиной все намного сложнее. Современные Навуходоносоры с Запада и Востока полностью удовлетворены положением вещей, как минимум, по трем причинам:

1. Дешевая рабочая сила. Несмотря на значительное ухудшение генетического материала за последние 90 лет, вызванное Голодомором, коммунистами, войнами и эмиграцией, Украина продолжает генерировать светлые головы и трудящиеся руки. Их радушно ждут и даже готовы предоставлять безвизовый режим. Умные и квалифицированные поедут на запад, физически крепкие и выносливые - в Россию, а глупые и аморальные - в охране и репрессивно-карательные органы царского сектора.

2. Концентрация власти означает резкое уменьшение количества счетов, на которые переводятся украденные средства. Безусловно США контролирует перемещение каждого доллара. Но контролировать сотню счетов гораздо легче, чем тысячи. После аккумуляции достаточных средств или с наступлением критической ситуации, в стране запустят революцию с индонезийским или ливийским вариантом властных преступников сдадут на растерзание народу, а награбленное, как всегда, останется банкирам.

3. Природные ресурсы планеты истощаются. Глобальное управление планеты начало искусственное сдерживание потребления. Разумеется, чем слабее страна, тем больше ей затянут пояса. Если наш "царь" таки посадит 45 миллионов народа на 1000 грн. (100 евро) в месяц, а к тому идет, уничтожит конкурентный бизнес, то ему простят не только Тимошенко или Луценко, но и любые злодейства, включая каннибализм.

Что делать? Если 45 миллионов не имеют чувство собственного достоинства, самоуважения и всего боятся, то ничего не сделаешь.

Молодым и отчаянным остается эмиграция. Необязательно в Европу с ее визовыми ограничениями. Мир большой, и есть много красивых мест, пригодных для нормальных белых людей. Остальному населению - лопаты.

Если же народ все-таки еще способен на поступок, то на все-про-все осталось полгода. До 31 октября. Затем можно не беспокоиться.

Константин Ус