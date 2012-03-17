Хмельницкий опыт «освоения» бюджета: полмиллиона на понимание с иностранцами

Депутаты Хмельницкого областного совета объявили пир во время чумы. Беря пример с гаранта Конституции Виктора Януковича, который нафаршировал межигорский “островок” разными заморскими диковинками, местные избранники почти безболезненно из областного бюджета выделили 534 тысячи гривен на. оснащение конференц-зала в помещении Дома Советов (это облгосадминистрация, комната 203) беспроводной системой синхронного перевода для возможности приема заграничных делегаций.

Как объяснил на очередной сессии, которая состоялась 15 марта, начальник главного финансового управления Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Пенюшкевич, вопрос назрел давно, поскольку Хмельниччина активно работает над привлечением иностранных инвестиций. “На 21 марта запланирована международная конференция при участии восьми иностранных делегаций. А поэтому от уровня организации нашей работы также зависит приток иностранных инвестиций”. Он отверг предложение депутата-свободовца Игоря Сабия пустить эти средства на закупку холодильного оборудования для селян, которые сдают молоко, чтоб “подтянуть качество сырья”.

По этому поводу интересное мнение выразил вице-губернатор по финансово-экономическим вопросам и инвестиционной политике Леонид Гураль. Он на одной из прямых телефонных линий сообщил журналистам, что областная власть предложила зарубежным инвесторам свыше 60 проектов. И как раз препятствием на пути вложения иностранных инвестиций на Подолье стоит не языковой барьер, который призвана устранить система синхронного перевода за полмиллиона гривен, а много разных факторов. “У нас такое понимание: если подготовил проект, то сюда инвестор везет мешок денег и осваивает его. Чтобы это произошло, необходимо учитывать множество факторов, как на уровне государства, так и в области”, — сказал чиновник.

Это я к тому веду, что суперпупер оборудование не приманит инвесторов на эдакий подольский клондайк. А достаточно крупная сумма могла бы закрыть дыры, например, в приоритетной сфере края — здравоохранении. За полмиллиона гривен можно приобрести около 5-7 санитарных автомобилей, провести 1000 процедур больным хроническим гемодиализом, увеличить расходы на областную программу “репродуктивное здоровье населения области” (ее смета на 2012 год составляет 350 тыс. грн.), или капитально отремонтировать два областных заведения: онкодиспансер и противотуберкулезный диспансер.

И еще. Ложку дегтя в бочку меда лингвистического каламбура прибавил недавний конфуз, который случился с губернатором Василием Ядухой. Он, принимая в апартаментах облгосадминистрации посла Финляндии в Украине Арью Макконен и первого секретаря посольства Финляндии в Украине Кристиана Хейккинена, пережил почти десять минут позора, когда выяснилось, что отсутствует переводчик. Тогда Василий Степанович вгорячах пригрозил экономическому блоку ОГА “открутить головы” за такой инвестиционный казус.

Виталий Тараненко