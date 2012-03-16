Львовянин с погрешностью лишь 3% спрогнозировал результат выборов в РФ

Редакция УНИАН поздравляет победителя фейсбук-викторины «Президентская гонка» Богдана Минского, который выиграл электронную книгу.

Конкурс «Президентская гонка» проводился среди читателей страницы УНИАН в социальной сети Facebook. По условиям конкурса, нужно было спрогнозировать результаты президентских выборов в Российской Федерации, расположить кандидатов согласно мест, которые они получили после подсчета голосов и как можно точнее указать процент полученных голосов. Житель предместья Львова Богдан Минский не только точно расположил кандидатов, но и указал результаты голосования с погрешностью не больше 3 процентов!

«Искренне благодарен организаторам за интересный конкурс, честное судейство, и прекрасный приз. О конкурсе узнал случайно, увидев новость на странице кого-то из друзей в фейсбуке. Свой вариант ответа написал на основе данных соцопросов, которые были собраны в Википедии. До этого принимал участие во многих конкурсах, однако лишь на УНИАН мне так впервые повезло. Всем успехов, а УНИАН еще раз большая благодарность, ведь они сделали результаты выборов в России полезными хоть для одного украинца», - прокомментировал свою победу Богдан Минский.

Таким образом, согласно прогнозу Богдана от 1 марта, кандидаты на пост российского президента 4 марта должны были бы набрать такие результаты: Владимир Путин – 59,9% (в действительности набрал 63,75%), Геннадий Зюганов – 15,1% (в действительности – 17,19%), Михаил Прохоров – 8,7% (в действительности – 7,84%), Владимир Жириновский – 7,7% (в действительности – 6,23%), Сергей Миронов – 7,1 (в действительности – 3,85%).

Конкурс проводился с 12 февраля по 3 марта. Всего в нем взяли участие свыше 60 человек. Поощрительным подарком для «предсказателей» стала электронная книга с возможностью подключения к Wi-Fi сетям.

Победителю фейсбук-викторины «Президентская гонка» Богдану Минскому вручили электронную книгу.