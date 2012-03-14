Европарламент призывает ввести квоты на женщин

Европейский парламент призывает ввести квоты на присутствие женщин в руководящих органах компаний и во власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренных на сессии Европарламента в Страсбурге резолюциях.

За резолюцию, подготовленную Софией ин’т ВЕЛД (группа либеральных партий, Нидерланды) проголосовал 361 депутата, против – 268, воздержались – 70.

В документе, в частности, содержится призыв к Европейской комиссии оценить национальные мероприятия, направленные на усиление присутствия женщин в руководящих органах компаний и, в случае необходимости, предоставить законодательные предложения об установлении квот на присутствие женщин в руководящих органах компаний с тем, чтобы закрепить за женщинами 30% мест в таких органах до 2015 года и 40% - до 2020 года.

В резолюции также отмечается, что сохраняется на сегодняшний день и разница в оплате труда между мужчинами и женщинами. Мужчины в среднем получают на 17,5% зарплату выше.

Депутаты также высказались за одобрение европейской директивы с требованием обязательного оплачиваемого отпуска женщинам для рождения ребенка.

Другая резолюция, подготовленная Сирпой ПИТИКАЙНЕН (группа народных партий, Финляндия) была поддержана 508 депутатами, против высказались 124, воздержались – 49.

В настоящем документе отмечается, что введенные в ряде стран, таких как Франция, Испания, Бельгия, Словения, Португалия и Польша, квоты на выборах были очень успешными.

При этом в документе высказывается мнение о необходимости внедрения на национальном и европейском уровнях обязательных к выполнению мер по обеспечению равного представления мужчин и женщин в органах власти.

В документе отмечается, что хотя в Европарламенте доля женщин на сегодняшний день составляет 35%, тем не менееше на национальном уровне средняя доля женщин в органах власти не превышает 24%.