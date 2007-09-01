BMW врезался в автобус: 4 человека погибли, 7 пострадали
14:28, 01 сентября 2007Разное
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Легковушка подбросила микроавтобус в воздух
В результате ДТП, которое произошло сегодня в центре Львова, погибли четыре человека, сообщает “5 канал”.
Утром 21-летний водитель легкового автомобиля BMW на красный сигнал светофора выехал на перекресток и столкнулся с микроавтобусом "Мерседес", в которому с работы ехали 10 работников одной из фирм. Двое пассажиров и водитель микроавтобуса погибли сразу, восемь человек были госпитализированы. Еще один пассажир микроавтобуса от травм умер в больнице.
Водитель BMW остался невредимым. По предварительной информации ГАИ, он находился в нетрезвом состоянии. Несколько месяцев назад у него изъяли водительское удостоверение - также из-за вождения в пьяном виде.
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