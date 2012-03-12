В ДТП попала «скорая», которая приехала на вызов

В воскресенье около 21.00 в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль скорой помощи, который прибыл по вызову на место аварии, которая произошла на автодороге Киев – Харьков - Должанский в Валковском районе.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области, водитель грузовика Volvo допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, который остановился неподалёку от места аварии, в которой погибли два человека и семеро были травмированы.

В результате столкновения Volvo с автомобилем скорой помощи были травмированы 66-летний водитель, 42-летняя и 50-летняя фельдшера скорой помощи.