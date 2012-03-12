В Киевском зоопарке умер любимец Черновецкого

В Киевском зоопарке очередная трагедия. Там умер трехметровый кубинский крокодил Гоша, пишет газета «Сегодня». Этот крокодил – самый редкий в мире, вымирающий вид, охраняемый Красной книгой.

«В субботу он умер, сегодня будет вскрытие, которое покажет, что стало причиной смерти рептилии», - сказал директор зоопарка Алексей Толстоухов.

По словам одного из сотрудников зоопарка, причиной гибели краснокнижного земноводного мог стать холод.

«Он жил на острове, и посетители могли наблюдать за ним через стекло. Вода, в которой он жил, была слишком холодной и не подогревалась, а крокодилам для переваривания пищи нужна теплая вода. Если крокодилу холодно, то пища попросту начинает гнить. У Гоши пару недель назад началось вздутие, и его пришлось откачивать, так что возможно это и стало причиной его гибели», - сказал один из сотрудников зоо.

Кстати, Гоша был последним кубинским крокодилом в Киевском зоопарке. Ранее погибло еще два таких животных.

«С 2009 по 2010 года Гошей опекался сам мэр Леонид Черновецкий, выделял на него сумму почти 10 тыс. гривен, но теперь его нет, как и слона Боя…», - сказала другая сотрудница зоопарка.