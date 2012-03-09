Европейские политики - не наивные пионеры (ответ политологу Бондаренко)

Модный и известный Кость Бондаренко провел политические параллели, смысл которых состоит в следующем: в Исландии решили осудить премьер-министра за превышение полномочий - страну до дефолта довел. «Интересно, будут ли в Брюсселе также защищать Хорде, как и Юлию Тимошенко?» - саркастически спрашивает политолог.

Дорогой Кость!

Я не являюсь поклонником Юлии Тимошенко, более того, полагаю, что в Украине произойдут позитивные перемены лишь тогда, когда в политику придет другое поколение лидеров, - образованное, профессиональное, мировоззрение которых будет отвечать формуле нравственного этатизма.

В то же время, думаю, что вряд ли европейские политики наивны и неубедительны в своих аргументах всего, что касается судебного решения в отношении Юлии Тимошенко.

Какое может быть сравнение Украины и Исландии? Государства, в котором грамотность, продолжительность жизни, доходы и социальная солидарность отвечает самым высоким мировым стандартам. ВВП на душу населения в Исландии - 32 тысячи американских долларов (в Украине – 6300).

Я не зря употребил, характеризуя государство Исландия, слова «социальная солидарность». Солидарность социальная – это общность интересов, единодушие, гармония общественных отношений. Гражданское общество и политическая нация Исландии - понятия тождественны.

Украина же сегодня – страна ненависти, «разлитого бензина», классовой борьбы, где (совсем по Марксу) буржуазия и пролетариат готовы перерезать друг другу глотку.

Проблема не в личности и ответственности экс-премьера, а совсем в другом, - в избирательности Фемиды Украины, в ее двойных стандартах. Это не заблуждение, не недомыслие конкретных людей из Брюсселя, это политическая оценка европейскими политиками украинской судебной системы.

Она (украинская Фемида) несвободна в своих словах и поступках. И не потому, что все мы живем в бедной, отсталой стране, с компрадорской буржуазией, которая себя никак не ассоциирует с Украиной, а в том, что все «судейские и прокурорские» - это часть неэффективной политической системы, в которой принцип разделения властей не обеспечивает развитие, а затем и процветание государства.

Подозревать, что европейские политики желают зла Украине и выполняют указания какого-то тайного мирового правительства, или некого Бильдербергского клуба - это сверхнаивность или сознательная ложь.

Даже самый забитый украинский обыватель убежден в том, что тюремный срок Юлии Тимошенко – это политическое, а не уголовное решение суда. В деле Тимошенко доминирует политика, как концентрированное выражение экономики (писал классик), а не мораль, нравственность, а тем более право.

За «делом Тимошенко» стоят политические и экономические интересы конкретных людей, фамилии которых может перечислить даже непрофессиональный политический эксперт.

Потому, что все без исключения первые лица украинского государства, президенты, министры, народные депутаты Украины, приходили на политический Олимп или удерживались во власти, уничтожали своих политических противников или обогащали своих друзей, только благодаря непрозрачным схемам торговли газом на внутреннем украинском рынке.

Об этом сотни, тысячи раз говорили те, кто шел во власть, и молчали те, кто олицетворял власть.

Хотелось бы спросить: кто верит в то, что юный судья Киреев разобрался в самых черных схемах, где воруют миллионы и как из «газовой пены» рождаются украинские миллиардеры?

Автор этих строк - не простодушный пионер, и знает, что политика по своей сути жестокая и варварская, кровожадная работа. И Юлия Тимошенко прекрасно знала, с кем связалась в борьбе за власть. Она сидит в тюрьме, потому что проиграла, а ее политические противники победили. Или – или! Сum scutum aut in. Со щитом или на щите!.

Но у всех, кто давал команду, судил, обвинял Юлию Тимошенко, нет того, что в политике называют «моральная легитимность». Потому европейские политики так бескомпромиссны в отстаивании ее прав, и создании в Украине политической конкуренции.

Даже у Маугли, который вырос среди волков, была формула леса: «мы с тобой одной крови». Украина – это наш лес. Надо только забыть о страхе. А мы все гнием изнутри от страха. «Мы его несем в себе как заразу», - говорил герой гибсеновского «Апокалипсиса».

Виктор Тимошенко