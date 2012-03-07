Журналисты спасли Потапа

Министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ отметил журналистов, инициировавших спасение медведя Потапа, который в ужасных условиях содержался на территории одной из общественных организаций в г. Луганске.

Благодарности министра 6 марта получили корреспондент и оператор телеканала «1+1» Елена ЧЕРНЯЕВА и Иван САВЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды.

«По делу защиты животных Минприроды очень рассчитывает на сотрудничество с экологической общественностью и журналистами, - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ. – Спасение медведя Потапа – яркий пример такого сотрудничества».

Как сообщал УНИАН, 15 февраля с.г. группа представителей луганских и всеукраинских СМИ зашла на территорию, где размещается общественная организация «Территориальное отделение охотничьего собаководства КСУ», с целью проверить информацию о жестоком обращении с медведем. Бурого медведя зовут Потап, ему 2 года, он занесен в Красную книгу Украины. Журналисты увидели животное в ужасном состоянии: ошейник врос в шею, разорвав шерсть, душил животное, доставляя ему сильную боль. Председатель городской организации Всеукраинской общественной организации «Кинологический союз Украины» (президент областной общественной организации национально-патриотического клуба «Барс») Василий ГОЛИКОВ вышел к журналистам и напал на оператор 1+1, ударил его камеру. Журналисты вызвали милицию. Материалы относительно инцидента собрали сотрудники милиции и передали в прокуратуре Каменнобродского района Луганска для возбуждения уголовного дела в отношении В.ГОЛИКОВА по факту препятствования деятельности журналистов и жестокого обращения с животным.

17 февраля по поручению министра экологии и природных ресурсов Украины Н.ЗЛОЧЕВСКОГО Государственная экологическая инспекция провела проверку сообщений о жестоком обращении с медведем Потапом.

27 февраля стало известно, что милиция решила не возбуждать уголовное дело в отношении В.ГОЛИКОВА по статье «жестокое обращение с животными» в с вязи с отсутствием состава преступления.

В настоящее время Потап находится в Центре реабилитации медведей, который работает на территории национального природного парка «Синевир» (Закарпатская область).