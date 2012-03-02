Гаишник, подавший иск против сайта, не явился в суд

Деснянский районный суд Киева вчера вынес решение оставить без рассмотрения иск инспектора ГАИ МВД Геннадия ГЕТМАНЦЕВА к руководителю сайта «Дорожный контроль» Ростиславу ШАПОШНИКОВУ.

Об этом Р.ШАПОШНИКОВ сообщил во время круглого стола «Ответственность за распространение информации в интернете: современные вызовы».

Как сообщает “Телекритика”, Р.ШАПОШНИКОВ отметил, что суд оставил иск без рассмотрения, поскольку истец дважды не явился на заседание.

“Есть такая процедура: если истец дважды не является в суд, то дело остается без рассмотрения. Это такая форма отказа от иска, и суд закрывает производство. Истцом не были предоставлены основания, почему он не явился в суд. Они просто не пришли. В решении суда указано, поскольку не было уважительных причин, не было никаких оснований для неявки, они тем самым засвидетельствовали, что отказываются от иска», - сказал он.

Как сообщали СМИ, 14 февраля Деснянский райсуд Киева принял решение временно прекратить работу сайта «Дорожный контроль». Такое решение было принято по иску инспектора ГАИ Г.ГЕТМАНЦЕВА к «Дорожному контролю». Г.ГЕТМАНЦЕВ считал, что на сайте размещалась «недостоверная информация».