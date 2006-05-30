А надо ли НАТО?

Меня удивляют “порывы” украинской власти относительно вступления в НАТО. Вроде и говорят об этом, вроде и аргументируют потребность в этом... Причем, начиная от десятого заместителя Минобороны и до Президента... Но кто на самом деле знает, что даст Украине этот альянс? Кто знает, сколько баз и какие войска будут стоять в Украине? Кто знает, в какие суммы это будет выливаться Украине? Одиночные статьи на эту тему можно найти разве что на сайте Минобороны.

Вместо этого практически каждый день из многих источников можно услышать, почему нам НЕ НУЖНО НАТО. Старательно брызжут слюной все восточно-ориентированные и левые (кроме Социалистической) партии. Одним словом, те, что живут на российские деньги: витренки, симоненки, «нетаки» ... Вот и Карпачева, “правозащитница” Партии регионов голос подала. Вслед за “леваками” она вгрызлась в НАТОВСКИЙ груз. Вот ее текст: "Какими бы экономическими и политическими выгодами не мотивировалось пребывание войск НАТО на территории Украины, недопустимо действовать вне Конституции и законов Украины, приносить в жертву безопасность и покой наших соотечественников". Ну, говорят же вам (не кто угодно – министр обороны) – это помощь! – нет, нужно, как сама говорит, “приносить в жертву покой соотечественников”.

И продолжает: “отмеченными действиями нарушаются ст.ст. 85 и 92 Конституции Украины, в соответствии с которыми „...порядок допуска и условия пребывания вооруженных сил других государств на территории Украины устанавливаются исключительно законами Украины”. Меня уже давно бесит “знание” законов нашей “апазицией”, “отстаивание” прав украинцев и интересов государства. Особенно в этом преуспели Симоненко с истерическим соратником Витренко. Иначе, простите, не назовешь.

Первыми бросаются в бой на защиту родной отчизны, первыми готовы взрывать американские корабли на крымском причале. Пусть они даже бинтами на время войны нагружены. А носители ядерного оружия Черноморского флота пусть стоят. Это наш залог и надежда! Правильно говорю?

А еще меня бесит именно это “СТРЕМЛЕНИЕ” к вступлению в НАТО. Видите ли, «Наша Украина», БЮТ и СПУ пришли к выводу, что такое решение должно приниматься на референдуме. Какого черта вы об этом только говорите и ведетесь на то, что гавкают путинские вассалы! Все исследования уже давно показали: украинский народ понимает, что такое НАТО для Украины, и давно нужно принимать жесткое решение! И должен сделать это Президент, а не кучка продажных маргиналов.

Орест Хомский, Львов