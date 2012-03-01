Резонансное ДТП на Хмельнитчине: почему областная власть скрывала следы?

Так вышло, что работу над ошибками предшественников-бюрократов (не говоря уже о выводах), современные чиновники не проводят. Ведь случившееся ночью 24 февраля на Хмельнитчине с главой Белогорской райгосадминистрации Валентином Зарицким дает основания задуматься над адекватным поведением всего пула губернатора Василия Ядухи. По официальной информации, руководитель района на личном автомобилем Cherry сбил двух человек.



Согласно милицейской хронике, в результате ДТП 27-летний житель Красиловского района от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, его 22-летнюю односельчанку доставили в реанимационное отделение Красиловской ЦРБ, где позже от полученных травм она скончалась. Проводится расследование и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение".



Эта трагедия очень похожа на ДТП 2007 года с тогдашним главой Полонской РГА Анатолием Бученко. Он, хорошо погуляв на свадьбе в Житомирской области, совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая погибла на месте происшествия, и травмировал 23-летнего гражданина Казахстана. После этого скрылся с места происшествия и только через два дня явился к работникам следственных органов и сообщил, что готов давать показания.



Расхождения между событием пятилетней давности и нынешним ДТП сводятся к одной шекспировской дилемме: был пьян глава Белогорской РГА или не был? Заместитель начальника управления, начальник отдела кадрового обеспечения и связей с общественностью УГАИ в Хмельницкой области Александр Нашубский по горячим следам на этот вопрос ответил очень размыто, сославшись на тайну следствия.



Более раскованной оказалась начальница управления внутренней политики Хмельницкой облгосадминистрации Валентина Моисеенко, которая после обнародования милицейской хроники об упомянутом ДТП, вышла на агентство УНН с неоднозначным комментарием. Она заявила, что руководитель района никогда не злоупотреблял алкоголем. "Глава РГА очень порядочный человек и в злоупотреблении алкоголя замечен не был. Он сразу вызвал милицию и скорую", - подчеркнула она.



Как оказалось, сведения госпожа Моисеенко не созвучны с реальностью. Пресс-секретарь прокурора Хмельницкой области Лилия Коцюк заявила, что 27 февраля прокурор области возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц"). Она также отметила, что при экспертизе установлено, что чиновник в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения.



Итак, поспешность выхода В.Моисеенко к СМИ в то время, когда руководство Хмельницкой ОГА вело себя, как мышь за веником, продиктована желанием не выносить сор из избы партии власти. Потому что подчиненные губернатора Ядухи в прошлом году и без того добавили хлопот.



Вспомним, как настоящим коррупционным рекордсменом (это признало само МВД Украины!) стал уже бывший глава Новоушицкой РГА Анатолий Сажиенко. Он в прошлом году пытался получить более 10 млн. 500 тысяч гривен за выделение и изменение целевого назначения земельного участка площадью 33 га.



В коррупционный звездопад Хмельницкой области попало и трио первых лиц Летичевского района (глава РГА Мария Литвин, ее дочь - руководитель аппарата райсовета Наталья Склонна - и начальника отдела земельных ресурсов Наталья Ковальчук). По версии прокуратуры, глава РГА обещала выделить предпринимателю 50 соток земли за 30 тыс. долл. Тот согласился дать сначала половину, а остальное, когда получит участок. Задаток в сумме 2 тыс. дол. взяла себе госпожа Ковальчук, остальные передала Н.Склонной.



А в этом году, накануне дня рождения губернатора (25 января) заместитель главы Городоцкой райгосадминистрации выдал подарок - требовал и получил от хмельничанина 700 долларов взятки за содействие в предоставлении ему в аренду земельного участка для ведения товарного сельхозпроизводства на территории района.



К тому же госпожа Моисеенко позволила себе в телефонном разговоре давить на автора этих строк, призвав не разглашать информацию о ДТП с участием главы Белогорской РГА. Считаю, что такое поведение не что иное, как препятствование журналистской деятельности, чем в свое время "прославились" "темники".



...По иронии судьбы последняя из новостей того злополучного дня, размещенная на официальном сайте Белогорской РГА, касалась сообщение Министерства чрезвычайных ситуаций, Государственной инспекции техногенной безопасности и Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины о росте гибели и травмирования детей. "Только за январь 2012 года их погибло 13 и травмировано 16 детей... В нашей стране в мирное время в результате несчастных случаев ежедневно погибает 3 ребенка!"



P.S. 28 февраля Президент Виктор Янукович подписал распоряжение об освобождении Валентина Зарицкого с должности Белогорской райгосадминистрации. Говорят, что чиновника сразу после совершения ДТП попросили положить на стол заявление об увольнении по собственному желанию.



Виталий Тараненко, Хмельницкая обл.