Единые списки на «мажоритарку» как первое невыполненное обещание оппозиции

Недавно «фронтовик» Арсений Яценюк рассказал, что «оппозиция уже сформировала единый список мажоритарных кандидатов». В пресс-службе "Фронта змiн" также пообещали обнародовать список мажоритарных кандидатов в депутаты после его согласования всеми участниками объединенной оппозиции.

В тот же день оппозиционный премьер от "БЮТ-"Батьківщины" Сергей Соболев заявил, что - внимание - «пока продолжаются серьезные переговоры о едином партийном списке». "Буквально еще неделю и мы завершаем эту ситуацию", - прямая речь Соболева.

Может вы разберетесь между собой, господа оппозиционеры? Как-то противоречат ваши слова друг другу.

Яценюк и Александр Турчинов ранее обещали, что единый список согласуют до конца февраля. Впрочем, 29 февраля 2008-го, тот же Яценюк, еще председатель Верховной Рады заявлял, что выступает против возвращения Украины к мажоритарной системе и за переход к открытым избирательным спискам при сохранении пропорциональной системы.

Сейчас Яценюк хочет мажоритарщиков и забыл об открытых списках. Иначе он бы не давал команду голосовать вместе с властью за новый закон о выборах, а его человек – депутат Руслан Князевич – не называл бы это голосование победой.

А вот и реалии украинской оппозиционной политики.

27 февраля 2012-го лидер партии «УДАР» Виталий Кличко в УНИАН предложил оппозиционным партиям создать «специальный координационный центр по защите результатов парламентских выборов».

А 28 февраля 2012-го Юрий Иванович Костенко из Украинской народной партии написал о реальных выборах в Полтаве. Прямая речь Костенко: «КСД на уровне Полтавщины в прямом эфире, в присутствии журналистов торжественно объявил о выдвижении единого кандидата от оппозиции. Когда дело дошло до выборов, то "Свобода" выдвинула своего кандидата. Однако кандидат от БЮТ - Медловец, поддержанный "Фронтом змін", - все равно остался "единственным кандидатом от оппозиции". Он пришел к финишу третьим, с результатом около 12% голосов».

Они были такими во власти, они такими остались в оппозиции. Они не умеют договариваться и слышать друг друга.

Мой прогноз следующий. Когда «объединенная оппозиция» объявит о завершении формирования «единого списка кандидатов-мажоритарщиков», а также проведет его торжественную презентацию - не слушайте их. Этот «единый список» развалится сразу после презентации. Не верите - спросите у Юрия Ивановича Костенко. И Кличко понять можно: «специальный координационный центр по защите результатов парламентских выборов» создавать надо. Чтобы защитить результаты выборов от таких «коллег по оппозиции».

Правда, Кличко решил пойти на выборы мэра Киева и исход парламентских выборов будет для него вторичным по сравнению с личным результатом. Ведь возможный третий проигрыш на выборах в столице похоронит его политическую карьеру.

Решение Кличко пойти в мэры вместо участия в полноценной парламентской кампании означает, что "Фронту змiн" и БЮТ удалось его «дожать»: он будет заниматься «скучной» канализацией, ЖКХ и «коммуналкой» вместо политики в Раде. Не удивлюсь, если БЮТ выставит против Кличко на выборах мэра Александру Кужель, либо попросит у него что-то взамен, чтобы Кужель «не мешала».

Должность Киевского городского головы в нынешнем виде дает две привилегии - ежемесячно вести заседания Киевсовета и раз в год подписывать бюджет. Разве за это Кличко боролся столько лет, терпел предательства команды и насмешки партнеров? Похоже, что на политическом ринге его вытолкали в «лузеры» еще до начала поединка.

Вячеслав Пиховшек