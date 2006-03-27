Юля, Омеля и Литвин - три сюрприза кампании

Одно приятно: наша страна таки умеет подносить сюрпризы. Хотя, конечно, очень беспокоит то, насколько наши люди склонны поддаваться популизму, который будет сближать нас скорее с белоруссами и россиянами, чем с Европой.

Первый сюрприз. В первую очередь имею в виду высокие показатели, которых достиг Блок Юлии Тимошенко, построив свою кампанию на чистом, классическом популизме.

Теперь Юлия Владимировна, наверное, будет премьер-министром, хотя очень надеюсь, что она меньше будет говорить о реприватизации, регуляции цен и других вещах, которые отпугивают иностранный капитал от Украины.

Второй сюрприз - выборы в Киеве. Александр Омельченко оказался слишком самонадеянным и практически не проводил своей избирательной кампании, поручив ее, за его признанием, трем “доверенным лицам”. Дальше нас ожидают громкие скандалы, разборки в Киевраде, массовое изгнание чиновников...

Третий сюрприз - Литвин. Сколько денег потратили, сколько надежд на него возлагали вчерашние власть предержащие, записавшись в его списки. Он когда-то шутил по этому поводу: я так нагрузил свой самолет, что он может и не взлететь. Похоже, таки не взлетел.