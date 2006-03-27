Юля, Омеля и Литвин - три сюрприза кампании
Перед тем, как ложиться спать, решил написать несколько строк. Наша страна таки умеет подносить сюрпризы. Хотя, конечно, очень беспокоит то, насколько наши люди склонны поддаваться популизму, который будет сближать нас скорее с белоруссами и россиянами, чем с Европой...
Одно приятно: наша страна таки умеет подносить сюрпризы. Хотя, конечно, очень беспокоит то, насколько наши люди склонны поддаваться популизму, который будет сближать нас скорее с белоруссами и россиянами, чем с Европой.
Первый сюрприз. В первую очередь имею в виду высокие показатели, которых достиг Блок Юлии Тимошенко, построив свою кампанию на чистом, классическом популизме.
Теперь Юлия Владимировна, наверное, будет премьер-министром, хотя очень надеюсь, что она меньше будет говорить о реприватизации, регуляции цен и других вещах, которые отпугивают иностранный капитал от Украины.
Второй сюрприз - выборы в Киеве. Александр Омельченко оказался слишком самонадеянным и практически не проводил своей избирательной кампании, поручив ее, за его признанием, трем “доверенным лицам”. Дальше нас ожидают громкие скандалы, разборки в Киевраде, массовое изгнание чиновников...
Третий сюрприз - Литвин. Сколько денег потратили, сколько надежд на него возлагали вчерашние власть предержащие, записавшись в его списки. Он когда-то шутил по этому поводу: я так нагрузил свой самолет, что он может и не взлететь. Похоже, таки не взлетел.