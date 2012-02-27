Пьяный милиционер на Тойоте сбил насмерть 53-летнюю женщину

На 18 километре автотрассы Одесса - Южный пьяный милиционер на автомобиле «Тойота Королла» сбил насмерть 53-летнюю женщину на обочине дороги, сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Водитель автомобиля выехал на обочину дороги и совершил наезд на пешехода, совершая с правой стороны запрещенный обгон движущегося впереди автомобиля "Ниссан Максима", уточнили в прокуратуре.

Водитель арестован, в отношении его возбуждено уголовное дело, согласно признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть) Уголовного кодекса Украины.