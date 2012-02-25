В ночном клубе незаконно играли в покер

Прокуратура г. Житомира возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст.203 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Факт незаконной игры в покер стражи порядка разоблачили в ходе проверки соблюдения требований Закона Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине».

В помещении бара в расположенном на центральной улице Житомира ночном клубе был зафиксирован факт организации и осуществления незаконной хозяйственной деятельности. «Установлено, что за специализированным игровым столом проводилась запрещенная законом игра «покер» с целью получения денежного выигрыша. Игровой стол, фишки разной нарицательной стоимости, колоды карт и журналы учета работы игорного заведения, которые использовались для организации и проведения азартных игр, изъяты», - отметили в пресс-службе.

В настоящее время по этому факту ведется расследование.